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Аргументы Недели Политика 13+

Сенатор Пушков заявил, что корректировка Западом антироссийских санкций не меняет его общего курса

, 07:08 Источник: Telegram

Сенатор Пушков заявил, что корректировка Западом антироссийских санкций не меняет его общего курса
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что пересмотр части рестрикций не меняет общего коллективного курса западных государств на намерение вести санкционную войну против Российской Федерации.

По словам Алексея Пушкова, американские и европейские власти начинают корректировать санкции в отношении РФ с учетом собственных нужд и потребностей, однако, это не меняет общего политического курса коллективного Запада.

Сенатор уточнил, что западные страны сделали лишь "точечные выводы", в соответствии с которыми были осуществлены поправки. "Не более того", – подчеркнул Пушков и добавил, что поэтому и России не стоит делать крупные выводы из этой коррекции.

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