Politico: Зеленский опасается, что с наступлением холодов Европа пойдет на уступки Москве

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19 июля 2022, 22:57 Источник: РИА Новости

Президент Украины Влдаимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

С наступлением холодов единство Европы по вопросу поддержки Украины может рухнуть, и этого опасается Владимир Зеленский. Такую точку зрения высказал обозреватель американской газеты Politico Джейми Деттмер в своей колонке, опубликованной во вторник.

Жесткая политика украинского президента, который требует введения все новых санкций в отношении России, по мнению автора, перестанет быть эффективной в условиях, когда перед Европой забрезжит перспектива замерзнуть и она будет вынуждена пойти на уступки Москве.

«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким» — пишет Деттмер.

Ранее немецкое аналитическое издание Pioneer Briefing написало о том, что Запад не исключает применения Россией «газового оружия».