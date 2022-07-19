Запад не исключает применение Россией «газового оружия»

После начала спецоперации России на Украине, силы НАТО консолидировались. Созданная в середине прошлого века военно-политическая структура была направлена в первую очередь для сдерживания мирового коммунизма. На последнем саммите НАТО были пересмотрены основные задачи организации. Одна из них заключается в защите более трёх десятков европейских государств от агрессии России.
Уже не требуется доказательств, что НАТО оказывает военную, техническую, материальную и консультационную поддержку украинской армии. Фактически НАТО ведёт опосредованную войну с Россией. Такое же было в корейской, вьетнамской войнах. Но Россия, проводя спецоперацию на Украине, имеет гораздо большие козыри, чем Запад. В частности, в качестве политического инструмента Москва может использовать газовый рынок, сообщает немецкое аналитическое издание Pioneer Briefing.
Европа является сегодня клиентом России, а завтра станет жертвой. Если Москва «завернёт газовый кран», у европейцев исчезнет горячая вода, электроэнергия. Люди останутся без отопления и элементарных благ цивилизации. Если Россия поднесёт к виску Европы газовый пистолет, то она сможет выиграть в противостоянии с Украиной, пишет издание.
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