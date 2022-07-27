South China Morning Post: визит Пелоси на Тайвань может создать беспрецедентный риск конфликта между армиями Китая и США

Визит спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань может создать беспрецедентный риск конфликта между армиями Китая и Соединенных Штатов. На это указывает издание South China Morning Post.
В материале SCMP отмечается, что Пекин намерен решить проблему дипломатическими средствами, однако для недопущения посещения Пелоси Тайваня способен объявить в районе острова бесполетную зону или ограниченный район плавания.
Ранее на текущей неделе пресс-секретарь министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что Вооруженные силы страны не будут сидеть сложа руки в случае визита Нэнси Пелоси на территорию Тайваня.