Глава МИД России Лавров: Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной

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26 июля 2022, 14:24

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва никогда не отказывалась от диалога с киевской стороной. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной — боевые действия завершаются за столом переговоров, но ответа от Киева нет, заявил Лавров», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль высоко оценивает действия спецслужб, которым удалось предотвратить операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС РФ.