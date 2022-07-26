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Песков: Кремль высоко оценивает действия спецслужб, предотвративших операцию разведки Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ

, 13:21

Песков: Кремль высоко оценивает действия спецслужб, предотвративших операцию разведки Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Кремль высоко оценивает действия спецслужб, которые предотвратили операцию украинской разведки по угону боевых самолетов ВКС России. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль высоко оценивает действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов, сообщил Песков», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сотрудникам ФСБ удалось сорвать операцию киевской стороны по угону машин ВКС РФ и вербовке отечественных пилотов.

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