Мария Захарова: США опозорились на весь мир с «крестовым походом» против России

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26 июля 2022, 10:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты опозорились на весь мир с «крестовым походом» против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучила Мария Захарова, официальный представитель дипломатического ведомства РФ.

По словам Захаровой, выступившей в эфире телевизионного канала «Соловьев Live», планы Запада, предполагающие информационную изоляцию Москвы, провалились. Вашингтон опозорился на весь мир с объявленным «крестовым походом» против России, указала спикер МИД.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал европейскую политику в отношении страны как «отвратительный коктейль», состоящий из хамства, инфантильности и глупости.