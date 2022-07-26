Медведев назвал политику Европы в отношении России «отвратительным коктейлем» из хамства, инфантильности и глупости

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26 июля 2022, 10:32

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал политику Европы в отношении страны «отвратительным коктейлем» из хамства, инфантильности и глупости. Такую точку зрения чиновник высказал в своем Telegram-канале.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — говорится в публикации, размещенной Медведевым.

Он отметил, что европейские государства, принявшие против Москвы «тотальные» санкции в связи с ее специальной операций на Украине, затем «спохватились». По словам замглавы Совбеза, в Европе «вспомнили, что зиму никто не отменял», и «осознали, как трудно сидеть на трех стульях».

Ранее во вторник сообщалось, что российский генпрокурор Игорь Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран, входящих в Содружество Независимых Государств.