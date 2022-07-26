Российский генпрокурор Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ

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26 июля 2022, 10:00

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Распространение наемников и оружия с украинской территории является крайне опасной угрозой для стран, входящих в Содружество Независимых Государств. На это, как передает РИА Новости, указал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространение наемников и оружия с Украины крайне опасной угрозой для стран СНГ», — говорится в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Луганска в Москве Родион Мирошник высказал мнение о том, что киевские силы наносят удары по ЛНР из систем HIMARS с целью помешать республике спокойно готовиться к референдуму о вхождении в состав России.