Посол Мирошник: Киев обстреливает ЛНР из HIMARS, чтобы не дать республике спокойно готовиться к референдуму о вхождении в Россию

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26 июля 2022, 09:30

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

Киев обстреливает ЛНР из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы не дать республике спокойно готовиться к референдуму о присоединении к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал посол Луганска в Москве Родион Мирошник.

Дипломатический представитель отметил в своем Telegram-канале, что за четыре дня было зафиксировано семь обстрелов территории ЛНР со стороны армии Украины. В шести случаях применялись HIMARS.

«Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму», — говорится в публикации, которую разместил Мирошник.

Как сообщалось ранее сегодня, первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что территорию республики освободят от киевских войск до конца августа.