Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Замминистра информации ДНР Безсонов: территорию республики освободят от армии Украины до конца августа

, 09:09

Замминистра информации ДНР Безсонов: территорию республики освободят от армии Украины до конца августа
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Территорию Донецкой народной республики освободят от Вооруженных сил Украины до конца августа. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Даниил Безсонов, первый заместитель руководителя министерства информации ДНР.

«Территория ДНР будет освобождена от ВС Украины до конца августа, заявил первый замминистра информации республики», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением о том, что режим украинского президента Владимира Зеленского готовит к сдаче расположенный в Донбассе город Славянск.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram