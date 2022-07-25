Бывший депутат Верховной Рады Кива: режим Зеленского готовит Славянск к сдаче

Режим президента Украины Владимира Зеленского готовит расположенный на территории Донбасса город Славянск к сдаче. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
Он прокомментировал заявление мэра Славянска Вадима Ляха, отметившего, что в населенном пункте «отопительного сезона фактически не будет».
«Режим Зеленского готовит к сдаче очередной город — Славянск», — указал Кива.
Также экс-парламентарий спрогнозировал, что киевские власти могут потерять контроль над Харьковом.
Как сообщалось ранее сегодня, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал о том, что у Киева осталось очень мало ракетных комплексов «Точка-У».