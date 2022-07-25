Бывший депутат Верховной Рады Кива: режим Зеленского готовит Славянск к сдаче

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25 июля 2022, 15:29

Президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Режим президента Украины Владимира Зеленского готовит расположенный на территории Донбасса город Славянск к сдаче. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он прокомментировал заявление мэра Славянска Вадима Ляха, отметившего, что в населенном пункте «отопительного сезона фактически не будет».

«Режим Зеленского готовит к сдаче очередной город — Славянск», — указал Кива.

Также экс-парламентарий спрогнозировал, что киевские власти могут потерять контроль над Харьковом.

Как сообщалось ранее сегодня, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал о том, что у Киева осталось очень мало ракетных комплексов «Точка-У».