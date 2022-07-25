Глава военной разведки Украины Буданов: у Киева осталось очень мало комплексов «Точка-У», он будет применять американские HIMARS

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июля 2022, 14:57

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

У Киева осталось очень мало ракетных комплексов «Точка-У», он будет применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в настоящий момент у киевской стороны «осталось очень мало» «Точек-У», она будет использовать HIMARS.

«Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их», — добавил Буданов.

Ранее в понедельник сообщалось, что подразделениям ЛНР и России удалось пресечь попытку боевиков украинской националистической группировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении.