У Киева осталось очень мало ракетных комплексов «Точка-У», он будет применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
По его словам, в настоящий момент у киевской стороны «осталось очень мало» «Точек-У», она будет использовать HIMARS.
«Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их», — добавил Буданов.
Ранее в понедельник сообщалось, что подразделениям ЛНР и России удалось пресечь попытку боевиков украинской националистической группировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении.