Войска ЛНР и России пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июля 2022, 14:23 Источник: РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ЛНР и России пресекли попытку боевиков украинской националистической группировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Народная милиция Луганской народной республики и союзные силы РФ пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным "Апостол"», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

По словам «Апостола», «противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам». «Кракену» было нанесено «максимальное огневое поражение», отметил собеседник журналистов.

Ранее сегодня сообщалось, что генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов озвучил мнение, согласно которому украинская военная разведка, пытавшаяся угнать самолеты российских ВКС, выставила себя на посмешище.