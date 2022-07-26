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26 июля 2022, 09:45

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Российская сторона сожалеет о том, что Израиль в последние месяцы занял неконструктивную и необъективную позицию по ситуации, сложившейся на Украине. На это, как передает ТАСС, указала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Москва сожалеет, что Израиль в последние месяцы занял неконструктивную и необъективную позицию по ситуации на Украине, заявила Захарова», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что посол ЛНР в Москве Родион Мирошник высказал мнение, согласно которому киевские войска обстреливают республику из систем HIMARS, чтобы не дать ей спокойно готовиться к референдуму о присоединении к России.