Путин и Голикова договорились созвониться после совещания

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25 июля 2022, 20:09 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова вечером в понедельник, 25 июля, договорились созвониться после окончания совещания. Об этом сообщили журналисты.

Владимир Путин подчеркнул, что видел звонок Татьяны Голиковой, однако не успел отреагировать и ответить ей. Вице-премьер Российской Федерации попросила разрешения перезвонить главе государства.

Президент России в свою очередь заявил, что сразу после окончания совещания сам "наберет" Татьяне Голиковой.

Информации о том, какой вопрос хочет обсудить с Владимиром Путиным вице-премьер, не поступало.