Голикова заявила, что отсутствие некоторых зарубежных лекарств на российском рынке является временным

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14 апреля 2022, 14:54 Источник: ТАСС

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 14 апреля, сообщила журналистам, что отсутствие некоторых зарубежных лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке является временным.

По словам Татьяны Голиковой, в настоящий момент полностью отрабатываются группы лекарств и медицинских изделий, которые можно воспроизвести в России. Уточняется, что принятый в поддержку отечественных производителей набор мероприятий существенно упрощает процедуру регистрации медикаментов, а также дает преференции при утверждении стоимости товара.

По словам Голиковой, дефицита лекарств и перебоев с их поставками в России не будет.