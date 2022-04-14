Голикова заявила, что отсутствие некоторых зарубежных лекарств на российском рынке является временным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 14 апреля, сообщила журналистам, что отсутствие некоторых зарубежных лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке является временным.
По словам Татьяны Голиковой, в настоящий момент полностью отрабатываются группы лекарств и медицинских изделий, которые можно воспроизвести в России. Уточняется, что принятый в поддержку отечественных производителей набор мероприятий существенно упрощает процедуру регистрации медикаментов, а также дает преференции при утверждении стоимости товара.
По словам Голиковой, дефицита лекарств и перебоев с их поставками в России не будет.