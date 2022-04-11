В России возник дефицит жизненно важных препаратов, необходимых людям с болезнью Паркинсона

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11 апреля 2022, 14:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Препараты с леводопой ежедневно необходимы 70% из почти 300 тыс. пациентов с болезнью Паркинсона. Их исчезновение из российских аптек иностранные производители объясняют тем, что зарегистрированная государством цена не позволяет покрыть производственные и логистические издержки, и что поставки стали «экономически нецелесообразными». Между тем в России из продажи пропали и отечественные аналоги.



В конце 2020 года израильская фармкомпания Teva прекратила ввоз средства «Леводопа / Бенсеразид-Тева». В конце 2021 года с российского рынка ушел аналог «Леводопы / Бенсеразид-Тева» — препарат «Мадопар» компании Hoffmann-La Roche. В марте Минздрав РФ отменил государственную регистрацию семи препаратов.



У россиян с болезнью Паркинсона оставались лишь отечественные дженерики: «Бензиэль» (производства «Канонфармы») и «Леводопа + Бенсеразид» («Изварино Фарма»). При этом больные регулярно указывали на побочные эффекты российских лекарств. Они жаловались на галлюцинации, рвоту, потерю равновесия, парализацию и просили вернуть на наш рынок оригинальные препараты. В последние месяцы из аптек пропали и российские дженерики.



«Канонфарма» заявила, что некоторое время выпускала «Бензиэль» себе в убыток! Себестоимость производства составляла 1 тыс. руб., зарегистрированная цена — около 600 руб. С конца февраля этого года начал расти курс валют, кроме прочего - нарушились логистические цепочки, поэтому компания просто не смогла закупить субстанцию. В «Канонфарме» предполагают, что смогут вернуться к производству «Бензиэля» в конце июля — августе.



Ситуацию прокомментировала главный исследователь центра клинических исследований «Неббиоло» (Томск) Наталья Жукова:



«Узнать о дальнейшей перспективе появления этих препаратов на нашем фармацевтическом рынке не удается. Я, как лечащий доктор пациентов с болезнью Паркинсона, осознаю масштаб проблемы и с ужасом думаю о том моменте, когда закончатся запасы в стране и препаратов не будет совсем».



По ее словам, в аптеках Томска нет «Леводопа / Бенсеразид-Тева», «Мадопара», «Накома», «Синдопа», «Тремонорма», «Тидомета» и «Бензиэля». В небольшом количестве есть трехкомпонентный препарат «Леводопа / Карбидопа / Энтакапон (Сталево)», который «не каждый пациент может приобрести из-за дороговизны».



Отмечается, что указанные препараты также отсутствуют в интернет-аптеках «Аптека.ру», АСНА, «Здравсити», в онлайн-аптеке сети «36,6».



Елена Шубина, руководитель неофициального сообщества больных Паркинсоном, рассказала, что в последние два года многие семьи искали возможность приобрести иностранные лекарства за рубежом.



«Когда границы закрыты, я даже не знаю, что мы будем делать. Наверное, какое-то время просуществуем на остатках: кто-то продает излишки, кто-то после умерших родственников продает или передает препараты в дар», - сообщила она.



Минздрав и Росздравнадзор ситуацию пока не прокомментировали.



