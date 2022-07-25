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Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Украины

, 19:22 Источник: РИА "Новости"

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Украины
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Вечером в понедельник, 25 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами спецопераций страны. На этот пост вместо Григория Галагана назначен Виктор Хоренко.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что режим президента Украины Владимира Зеленского готовит город Славянск, который расположен на территории Донбасса, к сдаче.

Об этом написал на своей страничке в социальной сети Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Он также допустил, что украинские военные могут утратить контроль над Харьковом.

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