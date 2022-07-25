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Начальник НЦУО РФ Мизинцев призвал ООН, Красный Крест и ОЗХО не допустить провокацию Киева в Славянске

, 16:39 Источник: РИА "Новости"

Начальник НЦУО РФ Мизинцев призвал ООН, Красный Крест и ОЗХО не допустить провокацию Киева в Славянске
начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал ООН, Международный Комитет Красного Креста и ОЗХО не допустить провокацию киевского режима в Славянске.

Ранее стало известно, что украинская сторона в настоящий момент готовит в Славянске провокацию с использованием гексана. В ближайшие дни на масложировом комбинате сотрудники СБУ намерены взорвать емкости с химически опасным веществом общим объемом свыше 120 тонн.

Мизинцев призвал Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, а также Организацию по запрещению химического оружия оказать влияние на киевский режим и принять действенные меры, которые были бы направлены на предотвращение данной провокации.

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