Столтенберг: НАТО направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками

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25 июля 2022, 12:11

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Североатлантический альянс направит киевской стороне сотни переносных систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. На это указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ставший собеседником сербского издания Kurir.

По словам генсека, блок будет предоставлять Украине «всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников».

Как сообщалось ранее в понедельник, Столтенберг отметил, что приглашением Финляндии и Швеции НАТО продемонстрировало открытость дверей организации.