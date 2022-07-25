Столтенберг: приглашением Финляндии и Швеции НАТО показало, что двери альянса открыты

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25 июля 2022, 11:56

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Europa Press/E. Parra. Pool / globallookpress.com

Приглашением Хельсинки и Стокгольма Североатлантический альянс продемонстрировал, что его двери открыты. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Приглашение Финляндии и Швеции еще раз показало, что двери НАТО открыты», — отметил Столтенберг в ходе беседы с сербским изданием Kurir.

Генсек назвал расширение блока за несколько десятилетий историческим успехом и указал на то, что Финляндия и Швеция «внесут значительный вклад в наш союз».

Ранее сегодня сообщалось, что ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов ВКС РФ и вербовке российских летчиков, курировавшуюся спецслужбами НАТО.