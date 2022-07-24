МЧС и Росгвардия доставили в Херсонскую и Запорожскую области гуманитарную помощь

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24 июля 2022, 11:00 Источник: Росгвардия

гуманитарная помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МЧС и Росгвардия доставили жителям Херсонской и Запорожской областей более трехсот тонн гуманитарной помощи. Об этом заявили 24 июля в пресс-службе федеральной службы войск национальной гвардии.

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность девяти гуманитарных колонн МЧС России и выдачу 330 тонн продуктов в Херсонской и Запорожской областях. Продовольствие и предметы первой необходимости получили 45 тысяч мирных жителей.

Кроме того, что российские военные обеспечили безопасность функционирования мобильных пунктов выдачи соцпособий в Херсоне, Мелитополе, Энергодаре, Геническе, Бердянске, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и в прочих населенных пунктах.