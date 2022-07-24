Ермак: по итогам встречи с Зеленским конгрессмены США объявили о планах передать Киеву до 30 систем HIMARS и семейства MLRS

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24 июля 2022, 10:41

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

По итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским конгрессмены США объявили о планах передать киевской стороне до 30 систем HIMARS и семейства MLRS. На это, как передает ТАСС, указал Андрей Ермак, руководитель офиса Зеленского.

«Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня)», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что крылатые снаряды «Калибр» ликвидировали в порту Одессы объект военной инфраструктуры.