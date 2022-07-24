Спикер МИД РФ Захарова: ракеты «Калибр» уничтожили в порту Одессы объект военной инфраструктуры

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24 июля 2022, 10:12

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Крылатые ракеты «Калибр» уничтожили в порту Одессы объект военной инфраструктуры. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала обвинения украинской стороны, связанные с ударом по территории порта.

«Ракеты “Калибр” уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — говорится в публикации, размещенной Захаровой.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Yeni Şafak указало на то, что перевозку зерна с Украины будет контролировать совместный координационный центр в университете министерства обороны Турции.