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Спикер МИД РФ Захарова: ракеты «Калибр» уничтожили в порту Одессы объект военной инфраструктуры

, 10:12

Спикер МИД РФ Захарова: ракеты «Калибр» уничтожили в порту Одессы объект военной инфраструктуры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Крылатые ракеты «Калибр» уничтожили в порту Одессы объект военной инфраструктуры. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала обвинения украинской стороны, связанные с ударом по территории порта.

«Ракеты “Калибр” уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — говорится в публикации, размещенной Захаровой.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Yeni Şafak указало на то, что перевозку зерна с Украины будет контролировать совместный координационный центр в университете министерства обороны Турции.

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