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Правительство включило в перечень недружественных стран и территорий Багамы и острова Гернси и Мэн

, 10:17 Источник: Правительство РФ

Правительство включило в перечень недружественных стран и территорий Багамы и острова Гернси и Мэн
правительство, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ globallookpress.com

Правительство Российской Федерации в воскресенье расширило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских компаний и граждан.

В перечень были включены острова Гернси и Мэн, которые ранее поддержали введенные Великобританией в отношении РФ санкции, а также Багамские острова, запретившие любые операции с Банком России, Министерством финансов страны, а также с рядом российских кредитных организаций.

Соответствующее распоряжение к настоящему моменту утверждено для реализации указа президента России от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

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