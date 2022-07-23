Посольствам «недружественных стран» усложняют работу в РФ

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23 июля 2022, 16:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: svcomercio.info

В прошедшую пятницу российское правительство опубликовало ряд решений, принятых 20 июля, среди которых оказалось распоряжение №1998-р. Оно «актуализирует перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленных против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом». Список таких стран пополнили Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия. Эти государства вошли в «мартовский перечень», как члены Евросоюза. Напомним, что в марте этого года российское правительство утвердило список «недружественных стран», в который вошли 48 субъектов.



В отношении вышеупомянутых государств вводятся рестрикции разной степени жёсткости. Посольство Греции в РФ сможет нанимать на месте 34 человека, Дания – 20, Словакия – 16, а Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать местных сотрудников в дипмиссии и консульские учреждения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил принятые меры «недружественными проявлениями» со стороны этих самых стран. Однако после ввода российских войск на территорию Украины, все эти государства объявили о высылке посольств РФ, причём в достаточно большом количестве, если учесть, что российские дипмиссии в этих странах были вполне компактными.



Между тем, в новом распоряжении правительства сказано, что данный перечень «не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против диппредставительств РФ за рубежом, может расширяться». По словам источников СМИ в госструктурах, «ни одно из враждебных действий в адрес России не останется без ответа».