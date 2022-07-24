NYT утверждает, что действия Эрдогана в отношении России «сводят с ума» Байдена

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24 июля 2022, 10:02 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/globallook.com

Издание The New York Times сегодня выпустило материал, в котором говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал "головной болью" для главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Автор статьи Майкл Кроул заявил, что Турция нередко проводит политику, которая расходится с повесткой государств Запада, что "сводит с ума" администрацию Джо Байдена.

Бывший офицер дипломатической службы Элизабет Шакелфорд заявила, что турецкий лидер "вроде в команде Запада", но затем он делает шаги, которые не идут на пользу западным государствам.

В газете напомнили, что ранее Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерении наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Кроме того, политик посетил Тегеран, где встретился с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.