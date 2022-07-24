Депутат ЕП Берг призвал символически предоставить Грузии статус кандидата в ЕС из-за опасений ухода страны на «орбиту России»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 июля 2022, 09:07

флаг Грузии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Немецкий депутат ЕП Ларс Патрик Берг обратился к главе внешнеполитической службы Европейского союза Жозепу Боррелю с вопросом, как тот планирует избежать попадания Грузии на "орбиту России".

Патрик Берг выразил мнение, что Евросоюзу следует предоставить Грузии статус кандидата на вступление в содружество, даже если данный шаг будет носить "символический характер", как и в случае с Украиной, передает RT.

Немецкий депутат Европарламента в письме на имя Жозепа Борреля напомнил, что 3 марта грузинские власти официально подали заявку на членство в Европейском союзе.