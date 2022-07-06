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Политик Кобахидзе: Грузии гарантировано получение в декабре статуса кандидата в ЕС в случае подключения к противостоянию с Россией

, 14:29

Политик Кобахидзе: Грузии гарантировано получение в декабре статуса кандидата в ЕС в случае подключения к противостоянию с Россией
Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Тбилиси гарантировано получение в декабре статуса кандидата в Европейский союз в случае подключения к противостоянию с Российской Федерацией. На это, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру», указал грузинский политический деятель Ираклий Кобахидзе.

«Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии гарантировано получение в декабре статуса кандидата в члены ЕС в случае подключения к противостоянию с Россией», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

При этом Кобахидзе заверил, что грузинские власти сделают все возможное для избежания обострения отношений с Москвой.

Как сообщалось ранее в среду, глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что данный орган готовит законодательную базу для передачи замороженных активов РФ на восстановление Украины.

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