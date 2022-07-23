Роман Абрамович был замечен на церемонии подписания соглашений по украинскому зерну в Стамбуле

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июля 2022, 16:15 Источник: РБК

Роман Абрамович в Стамбуле 22 июля 2022 г. Фото: Telegram/t.me/bbbreaking

Российский миллиардер Роман Абрамович был замечен в зале во время церемонии подписания соглашений по украинскому зерну в Стамбуле в пятницу. Об этом сообщили агентства Reuters и ANSA (Италия).

Оба издания опубликовали разные фотографии Абрамовича среди приглашенных на церемонию подписания гостей. При этом, как утверждает ANSA, российский бизнесмен сидел в первых рядах.

Информация об участии Абрамовича в переговорном процессе между Украиной и Россией стала появляться уже в первые дни российской спецоперации. Так, он присутствовал на стамбульском раунде переговоров. Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк называл Абрамовича «эффективным» посредником в переговорах. А глава украинской делегации Давид Арахамия написал письмо в поддержку бизнесмена, который сейчас оспаривает в Европейском суде введенные в отношении него персональные санкции.