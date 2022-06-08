Арахамия написал письмо за отмену санкций против Абрамовича: благодаря ему из плена были освобождены несколько сотен человек

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июня 2022, 13:35 Источник: РБК

Абрамович и Эрдоган, Стамбул, 29 марта. Фото: Telegram

Давид Арахамия, глава делегации Украины на переговорах с Россией, написал письмо в поддержку бизнесмена Романа Абрамовича, который сейчас оспаривает в Европейском суде введенные в отношении него персональные санкции. О письме сообщила лондонская The Times.

Как пишет газета, Арахамия сообщил о «положительной роли» бизнесмена в переговорном процессе между Украиной и Россией. В частности, как указал Арахамия, при непосредственном содействии Абрамовича были достигнуты договоренности о создании гуманитарных коридоров, по которым «были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей». Кроме того, благодаря его усилиям по обмену пленными, были освобождены «несколько сотен человек».

Арахамия пишет, что Абрамович и сейчас продолжает активно участвовать в переговорном процессе.

Письмо должно стать в суде одним из аргументов в пользу отмены санкций против Абрамовича.