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Мария Захарова: Москва обеспокоена заявлениями Киева о создании лагеря для российских пленных, которые не будут подлежать обмену

, 13:04

Мария Захарова: Москва обеспокоена заявлениями Киева о создании лагеря для российских пленных, которые не будут подлежать обмену
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва обеспокоена заявлениями Киева о создании лагеря для российских пленных, которые не будут подлежать обмену. На это, как передает ТАСС, указала Мария Захарова, спикер министерства иностранных дел РФ.

«Россия обеспокоена заявлениями представителей Киева о создании лагеря для "российских военнопленных, которые не будут подлежать обмену"», — процитирована Захарова в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также дипломат отметила, что Международный Комитет Красного Креста до настоящего времени не ответил на запрос Москвы о помощи в посещении российских пленных.

Ранее в среду сообщалось, что руководитель МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезным подходом требования президента Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести ее войска за линию 24 февраля.

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