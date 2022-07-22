Российская авиация уничтожила украинскую пусковую установку БУК-М1

В Минобороны РФ в пятницу, 22 июля, сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за сутки ликвидировала украинские пункты управления, склады, а также зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".
В МО РФ сообщили, что в настоящий момент продолжается нанесение ударов российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией по военным объектам на Украине.
За минувшие 24 часа были поражены шесть пунктов управления, в частности 92-й механизированной бригады в районе Рогань под Харьковом, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянка на территории ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами недалеко от населенных пунктов Зайцево в ДНР, Вишневое и Успеновка в Запорожской области.