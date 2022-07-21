Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае необходимости признает Крым, ЛНР и ДНР указом президента

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 21 июля, заявил, что республика сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками и, таким образом, де-факто признала их статус.
Александр Лукашенко подчеркнул, что если возникнет необходимость, Крым, ДНР и ЛНР будут признаны официально в соответствии с указом президента Белоруссии, однако сейчас, по мнению политика, в таком шаге нет никакого смысла.
Белорусский лидер в рамках разговора с сотрудниками AFP выразил мнение, что в настоящий момент признание республик на бумаге "ничего не даст дополнительно".