Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае необходимости признает Крым, ЛНР и ДНР указом президента

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21 июля 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 21 июля, заявил, что республика сотрудничает с Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками и, таким образом, де-факто признала их статус.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если возникнет необходимость, Крым, ДНР и ЛНР будут признаны официально в соответствии с указом президента Белоруссии, однако сейчас, по мнению политика, в таком шаге нет никакого смысла.

Белорусский лидер в рамках разговора с сотрудниками AFP выразил мнение, что в настоящий момент признание республик на бумаге "ничего не даст дополнительно".