Посол КНДР в РФ вручил послу ДНР документ о признании суверенитета республики Пхеньяном

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13 июля 2022, 16:44

Послы ДНР и КНДР на встрече/ пресс-служба МИД ДНР

В среду, 13 июля, в российской столице состоялась встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхолем. Дипломаты обменялись верительными грамотами.

Дипломат из Северной Кореи вручил послу ДНР документ о решении правительства КНДР признать независимость Донецкой Народной Республики.

Ранее сегодня стало известно, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что официальный Пхеньян признал независимость ДНР.