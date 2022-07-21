МИД запретил 39 гражданам Австралии въезд на территорию России

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21 июля 2022, 19:43 Источник: МИД РФ

флаг Австралии, Chu Chen/Xinhua

Вечером в четверг, 21 июля, стало известно, что Министерство иностранных дел Российской Федерации запретил въезд на территорию РФ 39 гражданам Австралии. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Согласно последней информации, российская сторона дополнительно вносит в стоп-лист 39 представителей австралийских силовых структур и оборонных компаний.

Напомним, в мае власти Австралии ввели ограничительные меры против депутатов Государственной думы РФ, министров республик Донбасса, а также российского журналиста Владимира Соловьева.