МИД запретил 39 гражданам Австралии въезд на территорию России

Вечером в четверг, 21 июля, стало известно, что Министерство иностранных дел Российской Федерации запретил въезд на территорию РФ 39 гражданам Австралии. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Согласно последней информации, российская сторона дополнительно вносит в стоп-лист 39 представителей австралийских силовых структур и оборонных компаний.
Напомним, в мае власти Австралии ввели ограничительные меры против депутатов Государственной думы РФ, министров республик Донбасса, а также российского журналиста Владимира Соловьева.