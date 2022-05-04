Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы, министров республик Донбасса и журналиста Владимира Соловьева

Австралия ввела ограничительные меры против депутатов Государственной Думы России, министров республик Донбасса и журналиста Владимира Соловьева. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.
«Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной Думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее в среду, в распоряжении американского издания Wall Street Journal оказались сведения, согласно которым новый пакет рестрикций Евросоюза предполагает отказ от закупок нефти из РФ в течение полугода.