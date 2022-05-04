Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы, министров республик Донбасса и журналиста Владимира Соловьева

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4 мая 2022, 09:26

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Австралия ввела ограничительные меры против депутатов Государственной Думы России, министров республик Донбасса и журналиста Владимира Соловьева. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении депутатов Государственной Думы, министров ЛНР и ДНР, а также российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, в распоряжении американского издания Wall Street Journal оказались сведения, согласно которым новый пакет рестрикций Евросоюза предполагает отказ от закупок нефти из РФ в течение полугода.