WSJ: шестой пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от закупок нефти из России в течение полугода

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 мая 2022, 08:49

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Шестой пакет ограничительных мер Европейского союза в отношении Москвы предполагает отказ от закупок нефти из Российской Федерации в течение полугода. Соответствующая информация оказалась в распоряжении американского издания Wall Street Journal (WSJ).

«Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что обозреватель Financial Times Мартин Вулф высказал точку зрения, согласно которой РФ «практически неуязвима», поскольку всегда найдет покупателя для своего топлива.