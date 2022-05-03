Обозреватель Financial Times Мартин Вулф: Россия «практически неуязвима», так как всегда найдет покупателя для своего топлива

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3 мая 2022, 14:40

Газопровод, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Российская Федерация «практически неуязвима», так как всегда найдет покупателя для своего топлива. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», высказал обозреватель издания Financial Times Мартин Вулф.

«”Россия практически неуязвима: она всегда найдет покупателя своего топлива”. Об этом заявил El Mundo обозреватель Financial Times Мартин Вулф. Он добавил, что санкции неэффективны, потому что Россия может торговать с другими странами, например с Китаем», — пишет TG-канал.

Ранее во вторник сообщалось, что итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани озвучил мнение, согласно которому страна ко второй половине 2024 года сможет обходиться без газа из РФ.