Итальянский министр Чинголани: ко второй половине 2024-го страна сможет обходиться без газа из России

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 мая 2022, 11:07

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, LaPresse / Roberto Monaldo / globallookp

Ко второй половине 2024 года Италия сможет обходиться без газа из Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал итальянский министр Роберто Чинголани.

«Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани считает, что его страна ко второй половине 2024 года сможет обходиться без российского газа, сообщила газета La Repubblica», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что Вена готова поддержать эмбарго Европейского союза на поставку нефти, добываемой в РФ.