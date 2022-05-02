Министр энергетики Австрии Гевесслер: Вена готова поддержать эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России

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2 мая 2022, 16:22

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, IMAGO/Martin Juen / globallookpress.com

Вена готова поддержать эмбарго Европейского союза на поставку нефти, добываемой в Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Леоноре Гевесслер, руководитель австрийского министерства энергетики.

«Австрия готова поддержать эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России, сообщила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, в распоряжении Reuters оказались сведения, согласно которым Еврокомиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций.