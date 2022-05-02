Reuters: Еврокомиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть из России в рамках нового пакета санкций

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2 мая 2022, 15:42

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть из России в рамках нового пакета ограничительных мер в отношении Москвы. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Reuters.

«ЕК может позволить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на нефть из России в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух представителей ЕС», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, глава немецкого министерства финансов Кристиан Линднер заявил, что Берлин открыт для обсуждения эмбарго на нефть, поставляемую РФ.