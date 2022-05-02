Министр финансов ФРГ Линднер: Германия открыта для обсуждения эмбарго на нефть из России

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2 мая 2022, 14:57

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, IMAGO/Xander Heinl/photothek.de / globallookpress.com

Берлин открыт для обсуждения эмбарго на нефть из Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава немецкого министерства финансов Кристиан Линднер.

«Германия сохраняет цель стать независимой от российского импорта энергоресурсов, страна открыта для обсуждения эмбарго на нефть, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт отметил, что страны Европейского союза ведут переговоры о шестом пакете ограничительных мер в отношении Москвы.