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Аргументы Недели Политика 13+

Генсек ООН Гутерреш намерен вскоре посетить Турцию, ожидается договоренность по экспорту украинского зерна

, 19:17 Источник: РИА "Новости"

Генсек ООН Гутерреш намерен вскоре посетить Турцию, ожидается договоренность по экспорту украинского зерна
генсек ООН Антониу Гутерреш, Xie E/XinHua

Источники в ООН сообщили, что генсек организации Антониу Гутерреш вскоре намерен отправиться в Турцию. В рамках его визита планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна.

Согласно последним данным, подписание договоренности по зерну должно состояться уже на этой неделе. Второй источник рассказал журналистам, что существует ряд вопросов, которые следует решить, прежде чем такая сделка может быть заключена.

Напомним, ранее в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, РФ, Украины и делегации Организации Объединенных Наций по урегулированию "зернового вопроса". Было решено создать координационный центр в Стамбуле и провести новую встречу российской и украинской сторон на текущей неделе.

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