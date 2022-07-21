В Минсельхозе сообщили, что российские аграрии уже собрали 30 миллионов тонн зерна

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21 июля 2022, 16:22 Источник: Telegram

пшеница, https://unsplash.com/photos/zofCsevHF8g

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило на своей официальной страничке в Telegram-канале в четверг, 21 июля, что российские аграрии к настоящему моменту собрали тридцать миллионов тонн зерна.

В Минсельхозе уточнили, что по сравнению с прошлым годом урожайность стала заметно выше: в настоящий момент она в среднем составляет 41,7 центнера с гектара (в 2021 году этот показатель находился на уровне 33,3 центнера с гектара).

В ведомстве добавили, что российские аграрии уже убрали зерновые и зернобобовые на площади 7,4 миллиона гектаров, в частности, собраны были 25,3 миллиона тонн пшеницы и 3,9 миллиона тонн ячменя.