ВГА Харьковской области: начался сбор урожая, несмотря на обстрелы ВСУ

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10 июля 2022, 12:29 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Несмотря на обстрелы ВСУ, в Харьковской области начался сбор урожая зерновых культур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу временной гражданской администрации (ВГА) региона.

В сообщении пресс-службы сказано, что на освобождённых территориях Харьковской области несмотря на обстрелы ВСУ начался сбор зерновых культур.

Отмечается, что урожайность составит около 40 центнеров с гектара.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что обстрелы Херсоны и других городов проводятся ежедневно.