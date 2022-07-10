Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: если бы не ПВО, нас бы не было

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10 июля 2022, 12:20 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

ВСУ обстреляли Херсон, однако ПВО сбила цели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.

Стремоусов заявил, что обстрелы Херсона и других городов «идут каждый день». Он отметил, что ВСУ действует со стороны Николаевской области, используя РСЗО, «Точку-У», артиллерию.

«Если бы не работа ПВО, нас бы вообще не было, наверное», — заявил замглавы местной военно-гражданской администрации.

Ранее вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк, Марьинку, Еленовку, Гольмовский 32 снарядами.