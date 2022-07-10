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ВСУ обстреляли Донецк, Марьинку, Гольмовский и Еленовку 32 снарядами

, 12:12 Источник: РИА Новости

Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк, Марьинку, Еленовку, Гольмовский 32 снарядами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК. 

В сообщении представительства сказано, что украинская сторона обстреляла Гольмовский 8 снарядами калибром 155 мм, Марьинку 10 выстрелами из танка, дважды Киевский район Донецка 14 снарядами в 11.15 и 11.30 калибром 156 миллиметров, Еленовку 10 снарядами калибром 122 миллиметра.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 14 снарядов по Пантелеймоновке, ДНР и по Кировскому району Донецка

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