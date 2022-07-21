Сенат Франции в четверг ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июля 2022, 15:27 Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, https://unsplash.com/photos/lYzap0eubDY

Днем в четверг, 21 июля, стало известно, что Сенат Франции рассмотрел законопроект о ратификации соглашения о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и проголосовал за утверждение документа.

За ратификацию проекта закона проголосовали 323 сенатора, семнадцать высказались против, еще восемь воздержались от голосования.

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна приветствовала результаты голосования в Сенате по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также отметила, что членство этих стран в альянсе укрепит коллективную безопасность.